Gildor Roy brille en famille lors de la première de La petite et le vieux

En plus de Mahalia, sa fille, Gildor est aussi papa de deux garçons, William et Luis David, et grand-papa du petit Enzo. Toute cette belle gang l'accompagne dans cette nouvelle aventure alors que La petite et le vieux s’apprête à faire vibrer les salles de cinéma à travers le Québec ce vendredi.

Connu pour ses rôles marquants à l'écran, Gildor nous livre ici une performance touchante en incarnant un vieil homme bourru avec un cœur en or, un rôle qui, finalement, reflète assez bien sa propre sensibilité et amour pour sa propre famille.

