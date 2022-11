Les dernières nouvelles sur Gildor Roy

Le parcours professionnel de Gildor Roy

Depuis l'automne 2022, Gildor Roy anime l'émission à succès La Tour. Il est aussi comédien à la télévision comme au cinéma (District 31, KM/H, Les Boys 4, entre autres) animateur de radio et chanteur.

Grand amateur de sport, Gildor Roy aurait déjà été propriétaire d'une équipe de baseball en République dominicaine.

Lieu et date de naissance

Rouyn-Noranda, le 11 mai 1960

Les membres de sa famille

Ingrid Rodriguez est la femme de Gildor Roy, depuis maintenant 30 ans. Ensemble ils ont trois enfants, Luis David, William et Mahalia, et deux petits-enfants, Enzo et Laïa.

Gildore Roy a une soeur, l'actrice Maxim Roy, ainsi que deux frères, Luc et Yvon Roy.