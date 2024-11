Sophie Prégent et Charles Lafortune font une apparition remarquée dans cette nouvelle série!

Sophie Prégent et Charles Lafortune font une savoureuse apparition dans la nouvelle série mystérieuse Ils sont parmi nous!

Cette comédie québécoise, qui vient d'atterrir sur Noovo.ca, nous plonge dans l'univers d'une agence fédérale qui enquête sur les phénomènes extraterrestres.

Dans le deuxième épisode, on voit l'un des personnages regarder une parodie de X-Files. Et les agents Mulder et Scully sont campés par Charles Lafortune et Sophie Prégent!