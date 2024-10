Gildor Roy, un grand-papa comblé!

Cette semaine, Gildor Roy a fait une apparition remarquée sur le tapis rouge lors de la première du film La Petite et le Vieux.

L'acteur et chanteur québécois, bien connu pour son naturel et son honnêteté, s’est ouvert sur son parcours professionnel, les défis de sa carrière et la place importante qu’occupe aujourd’hui sa famille.

Depuis la fin du tournage de District 31, Gildor pensait se concentrer sur la musique, une passion de longue date. Cependant, les projets se sont enchaînés plus rapidement que prévu.

Gildor a enchaîné avec l'émission La Tour, un film, puis un documentaire sur l’aéroport de Mirabel. Loin de s’en plaindre, il s’amuse de ce rythme imprévu et apprécie chaque nouvelle opportunité qui se présente à lui.