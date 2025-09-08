Julie Snyder s’est offert un moment privilégié sur la plage avec les gars d’OD Chypre

Une nouvelle saison très spicy

La saison vient à peine de commencer que les rapprochements se multiplient déjà. Lors d’un jeu de bouteille particulièrement enflammé, Arnaud et Lauriane ont échangé le tout premier french de l’aventure.

De son côté, Charles a rapidement charmé la plupart des filles rencontrées jusqu’ici. Les premiers papillons se font sentir entre certains candidats…

Dès ce premier épisode, on comprend que le drama et l’amour seront plus que jamais au cœur de cette nouvelle saison d’OD.