Julie Snyder s’est offert un moment privilégié sur la plage avec les gars d’OD Chypre

La nouvelle saison d’Occupation Double est officiellement lancée!
La productrice de la populaire téléréalité, Julie Snyder, a choisi de marquer le coup d'envoi en profitant de la présence des garçons pour dévoiler une série de photos.
Au bord de la mer, à Chypre, Julie a pris la pose aux côtés de chacun des candidats ayant participé à la première émission.
En cliquant ICI, vous pourrez découvrir l’ensemble des photos.
La saison vient à peine de commencer que les rapprochements se multiplient déjà. Lors d’un jeu de bouteille particulièrement enflammé, Arnaud et Lauriane ont échangé le tout premier french de l’aventure.
De son côté, Charles a rapidement charmé la plupart des filles rencontrées jusqu’ici. Les premiers papillons se font sentir entre certains candidats…
Dès ce premier épisode, on comprend que le drama et l’amour seront plus que jamais au cœur de cette nouvelle saison d’OD.
OD Chypre est diffusé sur les ondes de Noovo et sur noovo.ca du dimanche au jeudi à 18h30.
