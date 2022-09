Ève Simard, la fille de Nathalie, a subi une chirurgie

Ève Simard a subi une chirurgie bariatique plus tôt cette année et a perdu depuis plus de 70 lb.

La fille de Nathalie Simard aexpliqué pourquoi elle a amorcé ce grand changement physique en entrevue avec le magazine La Semaine.

La jeune femme souhaite avoir bientôt un enfant : « Mon amoureux, Maxime, et moi voulons avoir un enfant. J’ai donc décidé de me faire opérer parce que le fait d’être en surpoids pouvait avoir une incidence sur ma fertilité. »