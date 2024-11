C'est jour de fête pour Pénélope McQuade!

Dans la section des commentaires, Patricia Paquin, Christine Beaulieu, Catherine Éthier, Alex Perron, Jacynthe René, Benoît Gagnon et Alexandra Diaz ont félicité Pénélope McQuade pour sa 1000e émission.

Rappelons que Pénélope est un magazine de société diffusé en matinée la semaine sur ICI Première partout au Québec. L'animatrice y reçoit des invités et collaborateurs afin de parler des enjeux actuels et des tendances. Elle prend le temps de discuter avec ceux qu'elle reçoit et cela donne souvent de savoureux moments.

Dans le showbiz québécois, au cours des derniers mois, elle s'est entre autres entretenue avec La Chicane, Marilou et Patrick Watson.