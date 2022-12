Mauvaise nouvelle pour Patrick Watson

« Je suis allé voir un docteur ce matin et on m'a dit que je devais reposer ma vie, ne pas parler (ni chanter) pour un certain moment. Je suis désolé, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour terminer cette tournée. Restez à l'affût pour les informations concernant les nouvelles dates. Je vais reprogrammer le plus vite que je peux ces concerts. »

Les spectacles prévus à Washington, Philadelphie, Boston et Burlington sont donc reportés.