Marilou révèle pourquoi elle n'accorde (presque) pas d'entrevues

On voit Marilou dans des publicités de voitures à la télé et elle s'adresse à des centaines de milliers d'internautes chaque fois qu'elle prend la parole sur les réseaux sociaux. Malgré cela, il est très rare de l'entendre parler dans les médias traditionnels ou de la voir participer à des quiz et des talk-shows de vedettes.

De passage à ICI Première ce matin, Marilou s'est fait questionner par Pénélope McQuade à ce sujet.

L'animatrice a voulu savoir s'il s'agissait d'un contrôle de son image ou d'une certaine forme de protection. Voici ce qu'a répondu la chanteuse et présidente de Trois fois par jour: