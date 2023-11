Pénélope McQuade s'ouvre sur le décès de sa mère: «Ç'a été une magnifique mort»

«Ç’a été une magnifique mort. Une grande leçon de comment mourir, mais aussi de comment vivre. Vraiment. Et c’est extrêmement apaisant. Ma mère a bénéficié de l’aide médicale à mourir. Ça a été accéléré dans les derniers jours. Il y avait dans la chambre, avec elle au moment de mourir, 15 personnes. Des proches d’elle et de moi, dont un bébé de 6 mois, son arrière-petite-fille. Donc il y avait quelque chose de très hors du temps, quelque chose de très beau. […] Elle est partie avec le sourire. Dans les derniers jours, elle était très souriante. Et tout le monde a pu avoir son moment dans son lit, avec elle, de chuchotements dans l’oreille. Elle était lucide, lucide, lucide. Son problème était physique.»

Rappelons que la mère de Pénélope était atteinte de maladies chroniques et qu'elle avait aussi été hospitalisée l'an dernier en raison de l'influenza.

Nous envoyons nos pensées à l'animatrice et à ses proches en cette période de deuil.