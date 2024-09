Pas de spectacle à Montréal pour La Chicane, le groupe explique pourquoi

Le groupe se produira dans diverses régions, notamment en périphérie de la grande région de Montréal. Les villes de Saint-Hyacinthe, Drummondville, Rouyn-Noranda, Val D’or, Saint-Georges, Gatineau et Saguenay sont actuellement incluses dans leur tournée.

Pénélope McQuade a demandé à Boom Desjardins pourquoi ils ont choisi de se produire dans plusieurs régions. Il a répondu :

«La Chicane a toujours été très de régions. Quand on fait des shows à Montréal, c’est les gens de la Rive-Nord et de la Rive-Sud qui viennent nous voir. Pis on crée des liens avec les diffuseurs.»