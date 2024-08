Laissez-vous transporter par les premières images de So long, Marianne

On a enfin pu voir les premières images de la série tant attendue, So long, Marianne.

La série mettant en vedette Alex Wolff dans le rôle de Leonard et Thea Sofie Loch Næss incarnant sa muse, Marianne raconte la touchante histoire d'amour emblématique entre le chanteur et poète canadien Leonard Cohen et Marianne Ihlen.

Découvrez la bande-annonce plus bas dans l'article.