Après un repos forcé, Pénélope McQuade donne de ses nouvelles

«Pénélope est de retour parmi nous après ce congé bien mérité et une semaine supplémentaire qui était nécessaire pour elle afin de se remettre d’aplomb! On tient à remercier encore une fois Evelyne Charuest pour avoir tenu la barre avec tant de talent. Belle journée à toutes et à tous», a écrit son équipe avec la vidéo.

Dans la section des commentaires, les internautes se disent très heureux de retrouver Pénélope McQuade. Plusieurs soulignent aussi qu'elle est resplendissante et que sa nouvelle coupe de cheveux lui va à merveille.

On lui souhaite un bon retour au travail!