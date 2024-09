Patrick Watson accorde une entrevue à Pénélope McQuade et ça ne se passe pas comme prévu

Au cours de son entretien au téléphone, Patrick Watson a expliqué qu'il avait d'abord été approché pour un rôle dans So Long, Marianne (À Marianne de Leonard). Une fois sur le plateau, l'équipe a réalisé qu'il n'était pas très doué en tant qu'acteur. On lui a donc suggéré un deuxième rôle... qui n'a pas fonctionné non plus!

C'est alors que Patrick Watson a suggéré de composer le thème musical de la série. Une idée formidable qui a été accueillie à bras ouverts. Sa musique pourra être entendue dans cette dramatique sur la romance de Leonard Cohen et sa muse.

Voici la bande-annonce de So Long, Marianne (À Marianne de Leonard), qui arrive dès le 27 septembre sur Crave: