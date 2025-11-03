Jean-Philippe Dion: voici les dernières nouvelles sur l’animateur

Le parcours professionnel de Jean-Philippe Dion

Le parcours de Jean-Philippe Dion dans le monde médiatique a débuté derrière la caméra, où il a rapidement gravi les échelons pour devenir un animateur réputé et producteur influent.

Il a travaillé sur de grands succès télévisuels, animant entre autres la toute première édition de Star Académie.

Derrière la caméra, l’artiste a aussi une vie chargée avec rôle de producteur et d’idéateur, notamment au sein de Productions Déferlantes (devenue une entité clé de la télévision québécoise).

En septembre 2025, il était d’ailleurs nommé président de la boîte de production, prenant les commandes de cet énorme bateau.

Dans sa carrière, il a donné vie à plusieurs émissions phares comme Accès illimité qu’il a conçue, produite et animée avec Anouk Meunier.

Son lien avec la plus grande star du Québec s'est d'ailleurs concrétisé à travers cette émission, alors que l'équipe d'Accès illimité a réalisé des émissions spéciales très médiatisées sur Céline Dion, la suivant dans ses déplacements à l'international et offrant un regard intime sur sa vie et sa carrière.

Mentionnons aussi La Vraie Nature qui fait briller son talent d’intervieweur.

Lieu et date de naissance

Saint-Alphonse-de-Granby, 7 octobre 1983

Signe astrologique

Le signe astrologique de Jean-Philippe Dion est Balance.

Les membres de sa famille

Jean-Philippe Dion est en couple avec Martin Boisclair depuis plus de 20 ans.

Les amoureux sont d’ailleurs devenus famille d’accueil pour un jeune de la DPJ en 2021, faisant la rencontre d’un garçon de 10 ans qui allait devenir leur fils adoptif.

Après de longues procédures, Jean-Philippe et Martin ont effectivement adopté Alex en 2024, devenant officiellement papas!

Instagram: @Jean-Philippe Dion | Facebook: @Jean-Philippe Dion