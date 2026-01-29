Victoria de Star Académie annonce une grande nouvelle

Début du contenu principal.
Victoria Sénéchal, découverte grâce à Star Académie, a annoncé une grande nouvelle sur les réseaux sociaux.
L’ancienne académicienne est officiellement fiancée à son amoureux des dernières années, Mahonri.
Alors qu’ils étaient en voyage en Thaïlande et profitaient d’un magnifique coucher de soleil, l’amoureux de Victoria a posé un genou au sol pour lui faire sa grande demande.
La chanteuse a partagé plusieurs photos de ce moment magique sur ses réseaux sociaux, dévoilant au passage la superbe bague désormais fièrement portée à son annulaire gauche.
Victoria s’était rendue jusqu’en demi-finale de la plus récente édition de Star Académie. Sauvée à plusieurs reprises par le public, elle travaille depuis sa sortie sur de nouveaux projets musicaux qui pourraient voir le jour prochainement.