Un chanteur de renommée internationale s’invite à Sucré Givré

L’émission culturelle hivernale Sucré Givré, animée par Jean-Philippe Dion, poursuit sa lancée!

Pour sa troisième semaine de diffusion, l’équipe accueille une brochette d’invités variés… dont un nom qui risque d’attirer l’attention bien au-delà du Québec: le chanteur Mika.

Reconnu à l’international pour ses nombreux succès, notamment Grace Kelly et Relax, Take It Easy, l’artiste fera partie des personnalités reçues dans les prochains épisodes de l’émission, dont le concept mise sur des rencontres conviviales et des échanges culturels dans une ambiance résolument hivernale.