Un chanteur de renommée internationale s’invite à Sucré Givré

L’émission culturelle hivernale Sucré Givré, animée par Jean-Philippe Dion, poursuit sa lancée!
Pour sa troisième semaine de diffusion, l’équipe accueille une brochette d’invités variés… dont un nom qui risque d’attirer l’attention bien au-delà du Québec: le chanteur Mika.
Reconnu à l’international pour ses nombreux succès, notamment Grace Kelly et Relax, Take It Easy, l’artiste fera partie des personnalités reçues dans les prochains épisodes de l’émission, dont le concept mise sur des rencontres conviviales et des échanges culturels dans une ambiance résolument hivernale.
Selon les informations partagées par l’équipe de Sucré Givré, Mika entraînera Jean-Philippe Dion dans un lieu inusité à Paris. L’entrevue permettra également à l’animateur d’avoir un aperçu du nouvel album à venir du chanteur. Une présence qui témoigne de l’ampleur que prend graduellement le magazine culturel depuis son arrivée à l’écran!
En plus de Mika, la programmation annoncée pour la semaine prochaine comprend plusieurs personnalités bien connues du public québécois.
Parmi celles-ci, Pierre Hébert sera notamment de passage pour une rencontre en tête à tête, tandis que Catherine Brunet transportera les téléspectateurs aux Îles-de-la-Madeleine.
Lundi 19 janvier
Mika amène Jean-Philippe Dion dans un endroit inusité de Paris. Le chanteur y donnera aussi un aperçu de son nouvel album à venir. De son côté, l’humoriste Pierre Hébert partagera un moment convivial en tête-à-tête avec Étienne et Sabrina autour d’un ramen. Catherine Brunet, elle, transporte les téléspectateurs jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine.
Mardi 20 janvier
Charles Lafortune reçoit Jean-Philippe Dion dans l’une de ses rares journées de congé. Lambert reçoit Manon Massé à glisser avec lui, afin d’aborder son dernier droit en politique. Sophie Cadieux propose quant à elle une suggestion culturelle en livrant son ADN littéraire dans une librairie en folie.
Mercredi 21 janvier
Paul St-Pierre Plamondon dévoile ses talents de gardien de but à Jean-Philippe. Christine Beaulieu et Cynthia Wu-Maheux se rencontrent autour du segment le Caquelon à questions. Sara Dufour s’offre finalement une sortie en plein air en compagnie de Mathieu Dufour.
Depuis ses débuts, Sucré Givré mise sur une formule qui combine entrevues, sorties et moments de complicité, permettant aux invités de se livrer dans un contexte moins formel. Animée par Jean-Philippe Dion, l’émission met également de l’avant plusieurs collaborateurs issus du milieu culturel, notamment Sabrina Cournoyer, Sara Dufour et Lambert Drainville, entre autres.
