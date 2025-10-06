Jean-Philippe Dion était très bien entouré pour son week-end d'anniversaire

Jean-Philippe Dion aura 42 ans ce mardi 7 octobre 2025!

À l'approche de sa date de fête, ses proches l'ont célébré en grand. L'animateur et nouveau président de Déferlantes a passé une formidable journée à la campagne avec ses amis et des membres de la famille.

Toute sa gang a profité du beau temps pour trinquer au bord de l'eau et relaxer dans le jardin avant de s'installer pour manger du gâteau de fête.

Voici l'album photos partagé par Jean-Philippe Dion, à parcourir à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication Instagram: