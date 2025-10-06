Jean-Philippe Dion était très bien entouré pour son week-end d'anniversaire

Début du contenu principal.
Jean-Philippe Dion aura 42 ans ce mardi 7 octobre 2025!
À l'approche de sa date de fête, ses proches l'ont célébré en grand. L'animateur et nouveau président de Déferlantes a passé une formidable journée à la campagne avec ses amis et des membres de la famille.
Toute sa gang a profité du beau temps pour trinquer au bord de l'eau et relaxer dans le jardin avant de s'installer pour manger du gâteau de fête.
Voici l'album photos partagé par Jean-Philippe Dion, à parcourir à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication Instagram:
«Pas encore tout à fait ma fête. Mais bien fêté. Avec les amis et la petite famille. Choyé.», écrit l'animateur avec le carrousel d'images.
Sur les photos, vous aurez peut-être remarqué le joli visage de Marie-Eve Janvier. Elle et Jean-Philippe sont de grands amis!
Les enfants de l'animatrice étaient eux aussi présents pour souligner la fête de la star.
On lui souhaite un merveilleux anniversaire!
Rappelons qu'il y a environ un an, Jean-Philippe Dion annonçait la plus merveilleuse des nouvelles sur sa page Facebook officielle: lui et son conjoint Martin sont officiellement pères!
Le couple est devenu la famille d'accueil d'un préadolescent pendant la pandémie.
Trois ans après qu'il ait posé ses valises chez les Dion-Boisclair, le jeune Alex fait officiellement partie de la famille.
Jean-Philippe Dion a annoncé au cours des dernières minutes un nouveau chapitre pour sa carrière professionnelle.
Il devient officiellement le président de l’entreprise Productions Déferlantes qui s’occupe de la création et de la production de plusieurs émissions bien aimées par le public québécois.
Actionnaire de Productions Déferlantes depuis 2021 et membre de l’équipe de direction depuis sa création, Jean-Philippe reprend donc le flambeau de l’ancien président, Benoît Clermont.
