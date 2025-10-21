Martin Boisclair, le conjoint de Jean-Philippe Dion, lance un livre

Voici un passage de son livre:

Derrière le comptoir où travaille mon père, il y a une porte qui sépare notre maison du dépanneur. Une porte spéciale parce qu’elle est coupée en deux par le milieu. La plupart du temps, le haut de la porte est ouvert et les clients peuvent contempler la tapisserie orangée de notre cuisine. Souvent, ils peuvent deviner à l’odeur ce que ma mère a préparé pour le souper : Y en reste-tu pour moi ?

Mon frère dit qu’il y en a qui ne sont pas achalés. Que le monde devrait arrêter de scèner. Mais l’intimité, ça n’existe pas chez nous. Ma vie, c’est un peu comme un téléroman pour les clients de mon père. Ils regardent à travers la porte de notre cuisine comme s’ils regardaient la télévision.