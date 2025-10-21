Martin Boisclair, le conjoint de Jean-Philippe Dion, lance un livre

Début du contenu principal.
Le conjoint de Jean-Philippe Dion lancera son premier livre dans quelques jours. Martin Boisclair est auteur, comédien et metteur en scène. Le 24 octobre, il publiera Le goût sucré de la Bazooka. Voici un avant-goût de ce qu’on pourra lire.
Martin Boisclair a grandi en regardant son père travailler dans le dépanneur attenant à la maison familiale. C’est la disparition, quelques années plus tard, de ce père qui plongera un homme à travers ses souvenirs d’enfance lorsqu’il retournera sur les lieux où il a grandi.
Voici un passage de son livre:
Derrière le comptoir où travaille mon père, il y a une porte qui sépare notre maison du dépanneur. Une porte spéciale parce qu’elle est coupée en deux par le milieu. La plupart du temps, le haut de la porte est ouvert et les clients peuvent contempler la tapisserie orangée de notre cuisine. Souvent, ils peuvent deviner à l’odeur ce que ma mère a préparé pour le souper : Y en reste-tu pour moi ?
Mon frère dit qu’il y en a qui ne sont pas achalés. Que le monde devrait arrêter de scèner. Mais l’intimité, ça n’existe pas chez nous. Ma vie, c’est un peu comme un téléroman pour les clients de mon père. Ils regardent à travers la porte de notre cuisine comme s’ils regardaient la télévision.
Voyez l’auteur, dans la vidéo ci-dessous, recevoir ses premières copies qui seront disponibles le 24 octobre.
Le roman a d’abord fait l’objet d’une pièce de théâtre. À l’automne 2008, le metteur en scène avait écrit Chroniques du dépanneur, pièce dont il en faisait également l’interprétation.
Vous aimerez aussi: