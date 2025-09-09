Jean-Philippe Dion annonce un nouveau chapitre: «à 41 ans, je me sens prêt»

Début du contenu principal.
Jean-Philippe Dion a annoncé au cours des dernières minutes un nouveau chapitre pour sa carrière professionnelle.
Il devient officiellement le président de l’entreprise Productions Déferlantes qui s’occupe de la création et de la production de plusieurs émissions bien aimées par le public québécois.
Actionnaire de Productions Déferlantes depuis 2021 et membre de l’équipe de direction depuis sa création, Jean-Philippe reprend donc le flambeau de l’ancien président, Benoît Clermont.
Fondateur de l’entreprise, Benoît était à la tête de Productions Déferlantes depuis les 10 dernières années.
Voyez juste ici la publication de Jean-Philippe à propos de ce grand changement:
C’est maintenant Nancy Charest qui occupera le poste de vice-présidente principale au sein de l’entreprise. Elle a été la productrice exécutive de plusieurs grandes émissions depuis les dernières années, comme Chanteurs masqués, L’île de l’amour et Sortez-moi d’ici!.
«Déferlantes fait partie de ma vie depuis une décennie et, à 41 ans, je me sens prêt à en assumer la présidence. Entouré de gens passionnés comme Nancy et notre formidable équipe, je pourrai continuer à produire et à animer. Je suis reconnaissant envers Benoît pour la confiance et l’amitié qui marquent notre parcours commun», a déclaré Jean-Philippe dans un communiqué de presse.
Animateur bien connu qui a déjà fait des entrevues avec Céline Dion, Jean-Philippe a aussi produit plusieurs émissions québécoises qui ont été très populaires. On peut notamment penser à Star Académie, Piano Public et La vraie nature.
On a bien hâte de découvrir quels seront ces prochains projets avec Productions Déferlantes!
