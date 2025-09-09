Jean-Philippe Dion annonce un nouveau chapitre: «à 41 ans, je me sens prêt»

Jean-Philippe Dion a annoncé au cours des dernières minutes un nouveau chapitre pour sa carrière professionnelle.

Il devient officiellement le président de l’entreprise Productions Déferlantes qui s’occupe de la création et de la production de plusieurs émissions bien aimées par le public québécois.

Actionnaire de Productions Déferlantes depuis 2021 et membre de l’équipe de direction depuis sa création, Jean-Philippe reprend donc le flambeau de l’ancien président, Benoît Clermont.

Fondateur de l’entreprise, Benoît était à la tête de Productions Déferlantes depuis les 10 dernières années.