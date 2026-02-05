Jean-Philippe Dion chasse Pierre Lapointe jusqu’à Paris pour régler ses comptes

Début du contenu principal.
Jean-Philippe Dion avait des comptes à régler avec Pierre Lapointe. Il est donc allé le rejoindre à Paris pour lui parler de La vraie nature.
Le chanteur a récemment participé à Un dimanche à la campagne, l’adaptation française de l’émission québécoise, mais il a toujours refusé de prendre part à la version d’ici.
Dans un extrait partagé sur les réseaux sociaux de l’émission Sucré Givré, Jean-Philippe Dion a profité de l’occasion pour poser LA question à Pierre Lapointe.
Il y est allé sans détour: «Tu sais que ça, il y a une adaptation québécoise qui s’appelle La vraie nature, animée par Jean-Philippe Dion. L’as-tu fait, ce show-là?»
Ce à quoi le chanteur a simplement répondu: «Je ne l’ai jamais fait.»
Dans l’épisode complet, le chanteur explique qu’il a gardé beaucoup de choses pour lui pendant une certaine période de sa vie, ne se sentant pas prêt à s’ouvrir publiquement.
«Déjà, je n’avais pas dit tout ce que j’avais à dire à mes parents et, dans une famille, tu ne peux pas tout dire n’importe quand.»
Pour voir l’épisode complet de Sucré Givré, c’est par ici!
