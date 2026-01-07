Avec émotion, Matt Lang revient sur le décès de sa mère

Début du contenu principal.
Dans une nouvelle entrevue, Matt Lang s'est confié sur le décès de sa mère, Josée, en décembre 2024.
Dans le cadre de l'émission Sucré Givré, le chanteur country a raconté à Jean-Philippe Dion comment il a vécu cette terrible épreuve.
Il y a d'abord eu le choc, car la mort de sa mère a été subite. Puis, il y a eu l'immense deuil qui l'a suivi tout au long de l'année 2025. Avec émotion, Matt Lang a expliqué qu'il a vécu un choc post-traumatique suite au décès de sa maman adorée.
Voici le touchant extrait télé, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous:
Matt Lang aborde ce sujet délicat avec tellement de transparence. Nous lui envoyons beaucoup de douceur.
En ce qui concerne l'entrevue complète du chanteur à Sucré Givré, elle sera diffusée mercredi soir à TVA.