Star Académie: voici ce que vous ne verrez pas à la télévision

L’édition 2025 de Star Académie s’annonce des plus éblouissantes et des plus festives. L’animateur Jean-Philippe Dion promet que les nostalgiques retrouveront une version de Star Académie «pure et dure», comme autrefois!

Rencontré lors de la conférence de presse, celui qui est aussi le producteur de la téléréalité s’est confié sur les dessous de l’émission.

Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo en en-tête.