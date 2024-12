Jean-Philippe Dion s’éclate avec Patsy Gallant en coulisses de La vraie nature

Jean-Philippe Dion et Patsy Gallant forment un duo du tonnerre et on a pu en être témoin dans une des vidéos publiée par l'animateur de La vraie nature. La scène filmée est hilarante.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, c'est sur les réseaux sociaux de Jean-Philippe Dion qu'on a pu assister à un moment partagé avec Patsy Gallant, en direct des coulisses du spécial de Noël de La vraie nature et leur complicité est plus qu'évidente.

Dans la vidéo, Jean-Philippe a pris soin de mentionner que derrière ce bijou de discussion se cache un peu trop de caribou, une boisson traditionnelle québécoise faite à partir de vin et d'alcool fort.