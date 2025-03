Star Académie: Des rapprochements entre deux candidats font jaser!

Une vidéo fait présentement beaucoup jaser sur les réseaux sociaux et alimente les rumeurs d’un possible couple formé par deux candidats de la cuvée Star Académie 2025.

Eh oui, les 14 Académiciens de cette cohorte vivent une expérience unique qui les liera à jamais. Partager le quotidien, le stress et la pression médiatique crée des liens forts, et parfois, ces liens peuvent se transformer en quelque chose d’encore plus profond.

Ce n’est pas rare de voir des rapprochements se produire dans ce genre d’aventure, comme ce fut le cas pour Lysandre Nadeau et Claude Bégin dans Big Brother Célébrités ou encore Sébastien et Audrey à Survivor Québec.