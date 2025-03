Après une évacuation, Star Académie fait le point sur son retour en ondes

Mardi, l’équipe a publié les changements d’horaire sur ses médias sociaux. Il y aura une quotidienne ce soir à 19 h 30, dans laquelle on pourra voir le retour sur le gala de dimanche et le diebref de Garou et Lara Fabian.

Le mercredi, on retrouvera le cours habituel d’Emily Begin, suivi par les évaluations et l’annonce des candidats en danger.

La semaine se terminera avec deux quotidiennes, une sur les ondes de TVA et l’autre sera sur TVA+ dès 20 h.