Jean-Philippe Dion souligne la victoire de Steph Carse aux Chanteurs masqués

Dimanche soir marquait la grande finale de la cinquième saison de Chanteurs Masqués.
Le public a enfin découvert l’identité des célébrités derrière Cari-belle, Renardo, le Cardinal et la Sorcière, et la surprise a été de taille lorsqu’on a vu apparaître Steph Carse, une vedette qui avait connu un immense succès dans les années 90.
Le producteur de l’émission, Jean-Philippe Dion, a tenu à souligner la victoire de celui qui a marqué toute une génération avec sa reprise d’Achy Breaky Dance.
Dans une publication partagée sur ses réseaux sociaux, il a écrit ceci :«Bravo à Steph Carse pour sa victoire, mais aussi à toute la vaillante et créative équipe ! On se souhaite une nouvelle saison!»
Évidemment, plusieurs soupçonnaient que Marie-Ève Janvier se cachait sous le costume de la Sorcière. Même si la chanteuse s’est récemment retirée de ses engagements professionnels, sa participation a tout de même surpris le public.
Comme les épisodes de Chanteurs masqués sont enregistrés plusieurs mois à l’avance, il est fort probable que Marie-Ève Janvier ait pris part à l’aventure bien avant son arrêt.
Marilou se cachait sous le costume de Cari-belle et, pour brouiller les pistes, elle a interprété des chansons de grandes voix, dont le classique de Céline Dion It’s All Coming Back to Me Now. Sa performance a complètement mystifié les juges.
Sur ses réseaux sociaux, Marilou a ensuite partagé une série de photos et de vidéos, dont la réaction touchante de l’une de ses filles en découvrant sa participation à l’émission. Cliquez sur les flèches au centre de l’image pour voir la vidéo.
Les enfants de William Cloutier ont eux aussi été complètement surpris d’apprendre que leur papa se cachait sous le masque de Renardo.
Pour semer le doute, le chanteur avait même fait croire à ses deux garçons, Liam et Éloi, que l’émission était tournée en direct, ce qui rendait, selon lui, impossible d’être avec eux et dans le costume du renard en même temps.
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait des enfants:
Pour voir ou revoir la finale de Chanteurs masqués, rendez-vous sur le site de TVA+.
