Guillaume Lemay-Thivierge entretient le mystère sur son nouveau projet

Depuis plusieurs semaines déjà, Guillaume Lemay-Thivierge alimente la curiosité de ses abonnés en évoquant un projet ambitieux qu’il développe en coulisses...
Cette fois, l’animateur et comédien controversé a accepté d’en dire un peu plus sur ses réseaux sociaux, levant partiellement le voile sur ce concept qu’il mûrit depuis longtemps.
Baptisé Télévision générale, ce nouveau projet prendra la forme d’une plateforme numérique de diffusion axée sur le cinéma, la télévision et le divertissement. Mais contrairement aux plateformes traditionnelles, celle-ci misera sur une forte interaction avec le public!
Selon ce qu’il a expliqué, les utilisateurs pourront notamment suggérer des films qu’ils aimeraient revoir, que ce soit en version originale ou en version traduite. Une façon, pour Guillaume de redonner une place active aux spectateurs dans le choix du contenu proposé.
Cette envie de créer sa propre plateforme s’inscrit dans une démarche plus large amorcée depuis quelque temps par l’artiste. En décembre dernier, il avait d’ailleurs offert une conférence de quatre heures, au cours de laquelle il partageait ses réflexions sur l’industrie, la créativité et ses projets futurs. Une autre conférence, d’une durée de trois heures, serait également prévue prochainement.
Malgré un certain enthousiasme que suscite cette annonce, Guillaume Lemay-Thivierge a toutefois tenu à calmer les attentes. Il rappelle que le projet n’en est encore qu’à ses débuts et qu’il faudra faire preuve de patience avant d’en voir toute l’ampleur...
« Pour le moment, ne vous attendez pas à grand-chose. Faites juste apprécier ce que je vous propose », a-t-il précisé.
Peu de détails concrets ont encore été révélés quant au fonctionnement exact de la plateforme ou à sa date de lancement. Une chose est certaine, cependant: Guillaume semble vouloir proposer une nouvelle façon de consommer le divertissement, plus proche du public et davantage participative.
Reste maintenant à voir comment ce projet évoluera dans les prochains mois...
