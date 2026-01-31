Guillaume Lemay-Thivierge entretient le mystère sur son nouveau projet

Depuis plusieurs semaines déjà, Guillaume Lemay-Thivierge alimente la curiosité de ses abonnés en évoquant un projet ambitieux qu’il développe en coulisses...

Cette fois, l’animateur et comédien controversé a accepté d’en dire un peu plus sur ses réseaux sociaux, levant partiellement le voile sur ce concept qu’il mûrit depuis longtemps.

Baptisé Télévision générale, ce nouveau projet prendra la forme d’une plateforme numérique de diffusion axée sur le cinéma, la télévision et le divertissement. Mais contrairement aux plateformes traditionnelles, celle-ci misera sur une forte interaction avec le public!