Emily Bégin nous présente son prochain projet avec ses amis de Star Académie

Emily Bégin nous a présenté son nouveau projet avec sa belle gang de Star Académie et on a bien hâte que ça commence!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

C’est à la distillerie Mariana de Trois-Rivières qu'Emily Bégin a publié des vidéos dans lesquelles on pouvait la voir accompagnée de ses amis ex académiciens Jean-François Bastien, Martin Rouette, Maritza Bossé-Pelchat, Élyse Robineault et François Babin tous prêts à enregistrer le pilote d'un podcast.

Et oui, après le spectacle Star Académie 20 ans plus tard, la première cohorte se retrouve à nouveau pour un projet qui se nomme C’est quoi ce show-là.

La complicité des collègues après toutes ces années est belle à voir. Nous n’avons pas encore tous les détails sur le futur balado mais une chose est certaine, on a bien hâte de le savoir.