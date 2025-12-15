Dans un bain de glace, Guillaume Lemay-Thivierge s’adresse à ses fans

Début du contenu principal.
Guillaume Lemay-Thivierge s’est adressé à ses abonnés pour leur jaser d’un rendez-vous imminent qu’il leur a lancé, donnant plus de détails dans un endroit inusité.
C’est en direct de chez lui, alors qu’il s’installe dans un bain de glace (!!) à 6h20 du matin, que l’animateur et comédien a effectivement abordé ces 4h de discussion qui auront lieu sur la Rive-Nord de Montréal, le 21 décembre.
Entre deux, trois râlements de froid, saisi par la température de l’eau, le principal intéressé a promis plusieurs surprises lors de ce moment où il partagera sa façon non standard de penser.
Des invités seront aussi au rendez-vous, dont plusieurs «qu’on n’a pas vus depuis longtemps».
Une conférence à cœur ouvert au menu
Sacré Guillaume sur scène aura lieu à la Salle Jean-Michel-Bergot de Sainte-Thérèse.
Ce spectacle aux airs de conférence durera quatre heures et offrira une immersion complète dans sa vie et dans son parcours. Le projet est qualifié d'un témoignage brut, lumineux et profondément humain.
Les billets sont déjà en vente au coût de 58,83$.
