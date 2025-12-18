Guillaume Lemay-Thivierge tente de régler ses comptes avec Patrick Lagacé et ça dérape

Début du contenu principal.
Guillaume Lemay-Thivierge et Patrick Lagacé ont tenté de régler leur différend, mais ça ne s’est pas tout à fait passé comme prévu: leur entretien qui avait lieu à la radio a dérapé.
Ce qui devait être une simple étape d’une tournée promotionnelle pour sa conférence du 21 décembre s’est transformé en un affrontement verbal entre les deux figures publiques.
Jeudi matin, de passage au micro de Patrick Lagacé au 98,5 FM, Guillaume Lemay-Thivierge a effectivement rapidement délaissé le sujet de sa conférence pour régler ses comptes avec l’animateur.
Dès le début de l'entretien, alors que Patrick Lagacé lui demandait comment il allait, le comédien s'est levé pour aller serrer la main de l'animateur en lui lançant: «J’veux juste te dire que je te pardonne.»
Visiblement irrité par cette mise en scène, Patrick Lagacé l'a immédiatement renvoyé à son micro pour qu'il s'explique.
Guillaume Lemay-Thivierge a alors identifié l'animateur comme le «déclencheur» de la période la plus sombre de sa vie, faisant référence à l'article de La Presse publié en 2021.
Ce texte révélait que l'acteur n'était pas vacciné et qu'il avait tenté d'entrer dans un restaurant sans passeport vaccinal.
«J’ai perdu beaucoup beaucoup, presque tous mes contrats. J’ai failli perdre ma femme. J’ai failli perdre ma propre vie», a confié l'acteur avec émotion.
Écoutez un extrait en cliquant sur le petit signe de «play» au centre de la vidéo ci-dessous.
Le débat a ensuite tourné autour de la responsabilité de chacun dans cette déroute médiatique.
Guillaume Lemay-Thivierge considère qu’il a été victime d’un manque de discernement de la part des journalistes, lui qui a tenu à rappeler l'impact dévastateur de leurs mots (dont ceux de Patrick Lagacé). Pour lui, un micro est une «arme» qui peut briser des vies.
Patrick Lagacé a répliqué du tac au tac que les conséquences subies par l'acteur étaient le résultat de ses propres actions. «Guillaume, t’as été l’artisan de tes propres malheurs», a-t-il lancé, précisant que l'intérêt public justifiait la publication de l'article à l'époque.
L'entrevue, qui a duré une vingtaine de minutes, n'a consacré qu'un maigre trois minutes au projet actuel de l'artiste: sa conférence et le lancement d'une nouvelle plateforme de diffusion.
Vous pouvez d’ailleurs réécouter l’entrevue complète sur le site du 98,5.
Revenons par ailleurs sur sa conférence de presse puisque l’annonce, ce mercredi, de l’arrivée de Michel Courtemanche à la mise en scène a semé la confusion.
Après avoir effectivement lancé à ses abonnés qu’il était heureux de compter sur ses services pour l’accompagner dans le spectacle, Michel Courtemanche lui-même a semblé réfuter l’annonce.
Suivez ci-dessous, chronologiquement, la suite de vidéos qui ont été publiés depuis les 24 dernières heures.
Ceux qui suivent Guillaume Lemay-Thivierge sur les réseaux sociaux savent que ce dernier est réputé pour s’offrir de petites mises en scène cocasses, ne lésinant pas avec l’humour pour faire jaser. C’est donc à suivre!
