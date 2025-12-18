Guillaume Lemay-Thivierge tente de régler ses comptes avec Patrick Lagacé et ça dérape

Guillaume Lemay-Thivierge et Patrick Lagacé ont tenté de régler leur différend, mais ça ne s’est pas tout à fait passé comme prévu: leur entretien qui avait lieu à la radio a dérapé.

Ce qui devait être une simple étape d’une tournée promotionnelle pour sa conférence du 21 décembre s’est transformé en un affrontement verbal entre les deux figures publiques.

Jeudi matin, de passage au micro de Patrick Lagacé au 98,5 FM, Guillaume Lemay-Thivierge a effectivement rapidement délaissé le sujet de sa conférence pour régler ses comptes avec l’animateur.