Émily Bégin montre ses prouesses en bikini sur la plage

Récemment, on a appris que Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin ne reviendraient pas comme couple observateur dans la populaire émission Si on s'aimait.

Le couple sera remplacé par un autre duo chouchou du Québec! TVA a annoncé que l'émission Si on s'aimait serait de retour, mais en mode célébrités. Ce sont quatre célébrités adorées du public qui obtiendront les précieux conseils de Louise Sigouin.

Découvrez qui sont les nouveaux animateurs!

Vous aimerez aussi: