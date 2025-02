Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge: voyez le résultat de leurs rénos

En description, l'entreprise écrit ceci:

«Nouveau projet signé EC Gestion Design! Après plusieurs années de collaboration (et surtout une belle amitié!) avec Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge, c’est toujours un plaisir de créer ensemble des espaces qui leur ressemblent. Ce projet nous a vraiment inspirés! On voulait un concept qui épouse parfaitement le look antique de la maison, en trouvant l’essence et la teinte de bois idéales pour se fondre aux murs existants. Mission accomplie grâce à Vieux bois! Un énorme merci à Les Constructions MontagneArt pour la réalisation impeccable et à Stéphane C. Fortin pour ces magnifiques images qui capturent si bien l’âme du projet! Quand travail et passion se rencontrent, ça donne ça. Merci Émily et Guillaume pour votre confiance (et vos idées toujours le fun à réaliser)!»

C'est magnifique!

Émily Bégin est d'ailleurs aux anges devant ce design à son image. Elle a pris le temps de remercier l'équipe sur Instagram: