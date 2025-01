Gala Les Olivier 2025: découvrez toutes les nominations!

Les nominations du Gala Les Olivier 2025 sont dévoilées!

Tel qu'annoncé précédemment sur NoovoMoi - En Vedette, c'est la pétillante Korine Côté qui est la nouvelle animatrice du gala.

La cérémonie célébrant le meilleur de l'humour au Québec sera diffusée en direct le dimanche 23 mars 2025 sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV. Parmi les plus nommés, on compte Mégan Brouillard et Laurent Paquin, qui se trouvent chacun dans 4 catégories.

Voici la liste des nominations de la 26e édition du Gala Les Olivier: