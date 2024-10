Voici qui animera le Gala Les Olivier

La 26e édition du Gala Les Olivier sera diffusée en direct le dimanche 23 mars 2025 sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.

Korine a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle était heureuse d’assumer ce nouveau rôle.

«En grande fan d’humour que je suis, c’est un honneur pour moi d’animer le Gala Les Olivier.



En 2005, j’ai vécu mon premier gala comme « seat filler » alors que j’étais à l’École nationale de l’humour et, 20 ans plus tard, je l’anime. C’est très significatif pour moi de chapeauter la soirée où l’on salue et récompense le travail de mes pairs.»