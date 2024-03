Gala Les Olivier 2024: Découvrez les plus beaux looks du tapis rouge!

Ce dimanche, la crème de la crème des humoristes a foulé le tapis rouge du Gala Les Olivier, qui avait lieu à l'Espace St-Denis de Montréal.

Cette année, ce sont nos chouchous Ève Côté et Cathy Gauthier qui avaient le mandat de célébrer cette grande fête de l’humour d'ici qui souligne l’excellence et célèbre le travail de ses artistes et de ses artisans.

Sans plus attendre, découvrez tous les looks des vedettes qui étaient présentes lors de la 25e édition du Gala Les Olivier!