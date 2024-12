Korine Côté fait de rares confidences sur sa séparation

Simon Cohen et Korine Côté ont vécu en couple pendant plus de 15 ans. Ils sont les heureux parents d’Henri, leur petit garçon de 5 ans et demi.

L’humoriste est tombée sous le charme de l'auteur alors qu’ils étudiaient tous les deux à l’École nationale de l’humour. En juillet dernier, ils ont choisi de poursuivre leur route chacun de son côté.