Mégan Brouillard tente de raconter une histoire et ça ne se passe pas comme prévu

Mégan Brouillard était en train de raconter une histoire de façon très active et ça ne s’est pas passé comme prévu.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Ce mardi, Véronique Cloutier était entourée des Fantastiques Pascale Renaud-Hébert, Rémi-Pierre Paquin et Mégan Brouillard. L’émission fût, comme à son habitude, hilarante.

On a eu accès, via les réseaux sociaux de l'émission, aux coulisses. On a bien ri en voyant Mégan Brouillard, en pleine discussion hors d'ondes, les bras dans les airs, frapper au visage de façon accidentelle le journaliste qui passait juste derrière elle.

Mégan s'est bien entendu confondue en excuses, juste avant de nous montrer les nombreuses bagues qu'elle portait, et qui ont peut-être laissé leur empreinte sur la tête du pauvre homme.

On peut aussi voir l'humoriste à l'émission Je viens vers toi sur Noovo à notre grand bonheur. On souhaite à tous une année remplie de Mégan Brouillard.

