Gala ComediHa!: voici ce qui attendait Korine Côté à sa sortie de scène

Retour sur mon Gala ComediHa!



Quelle belle soirée! Le première vidéo me fait revivre l’excitation (et le stress!) du panneau lumineux qui s’ouvre après la phrase: « Votre animatrice: Korine Côté! » devant un Grand Théâtre ben plein. C’était fou! Les invités ont été exceptionnels, c’était un spectacle drôle et frais, et ça se sentait dans la salle. Je suis très fière de mon gala.



Mes parents et mon fils étaient présents, ça rendait le tout tellement complet. La dernière vidéo, j’ai dû l’écouter 100 fois.



Merci à toute l’équipe de ComédiHa pour la confiance, l’accueil, l’organisation et la magnifique soirée. Merci à tous les artistes pour votre talent et votre générosité. Merci à toute la technique qui travaille en déchaînés pour que ce show-là sorte bien. Merci à l’équipe de création pour les jokes, le revirage de bord et le support. Merci à ma boîte de gérance de toujours être là et à l’écoute. Merci à mes parents pour littéralement TOUT. Et merci à mon fils pour l’inspiration du 3/4 des numéros de ce gala!»

On capote sur la vidéo avec son fils dans les bras. C'est trop mignon!

Le fils de Korine Côté se prénomme Henri et a vu le jour en janvier 2019. Il a donc 5 ans et demi.

Il est né de l'union entre l'humoriste et l'auteur Simon Cohen. Le couple s'est séparé cet été après 15 ans d'amour.