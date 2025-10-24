7 choses qu'on ne savait pas sur Farah Alibay

Début du contenu principal.
Farah Alibay sera l'étoile du prochain épisode d'En direct de l'univers.
La talentueuse ingénieure en aérospatiale à la NASA et autrice sera célébrée par France Beaudoin et son équipe ce samedi. On pourra découvrir ses goûts musicaux et vivre des moments hauts en couleur en direct dès 19h à ICI Télé.
Afin de vous faire connaître Farah Alibay autrement, on vous présente 7 choses que vous ne saviez peut-être pas à son sujet.
1. En 2023, elle a été choisie comme fée des étoiles au Défilé du Père Noël de Montréal. Une mission tout indiquée pour une vraie pro des étoiles!
2. Elle a présentement les cheveux noirs avec des mèches rouges, mais elle a porté de nombreuses couleurs par le passé. On l'a entre autres vue avec des mèches bleues et turquoise.
3. Farah Alibay et son amoureux ont un adorable chien, Barkley.
4. Elle compare parfois le pilotage du rover Perseverance à «jouer à un jeu vidéo… mais avec 20 minutes de délai».
5. Elle est autrice et son plus récent ouvrage, un livre jeunesse, a été coécrit avec son amoureux, Jeremy. Son titre : Najma dans les étoiles.
6. Elle adore la science-fiction.
7. Elle passe incognito dans son quartier! En effet, ses voisins à Los Angeles n'ont aucune idée qu'elle pilote un robot sur Mars depuis son salon.
Parmi les invités surprises qui viendront célébrer l'univers musical de Farah Alibay ce samedi à la télé, on risque de voir son partenaire de vie, Jeremy Tabor.
Qui est cet homme qui partage le quotidien de l'une des figures scientifiques les plus inspirantes du Québec?
