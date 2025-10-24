7 choses qu'on ne savait pas sur Farah Alibay

Farah Alibay sera l'étoile du prochain épisode d'En direct de l'univers.

La talentueuse ingénieure en aérospatiale à la NASA et autrice sera célébrée par France Beaudoin et son équipe ce samedi. On pourra découvrir ses goûts musicaux et vivre des moments hauts en couleur en direct dès 19h à ICI Télé.

Afin de vous faire connaître Farah Alibay autrement, on vous présente 7 choses que vous ne saviez peut-être pas à son sujet.