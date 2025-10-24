Qui est le conjoint de Farah Alibay?

La brillante ingénieure aérospatiale québécoise Farah Alibay, qui a notamment participé à la mission du robot martien Perseverance, sera la vedette de l'émission En direct de l'univers ce samedi.

Parmi les invités surprises qui viendront célébrer son univers musical, on s'attend à compter sur son partenaire de vie, Jeremy Tabor.

Qui est cet homme qui partage le quotidien de l'une des figures scientifiques les plus inspirantes du Québec?