Qui est le conjoint de Farah Alibay?

La brillante ingénieure aérospatiale québécoise Farah Alibay, qui a notamment participé à la mission du robot martien Perseverance, sera la vedette de l'émission En direct de l'univers ce samedi.
Parmi les invités surprises qui viendront célébrer son univers musical, on s'attend à compter sur son partenaire de vie, Jeremy Tabor.
Qui est cet homme qui partage le quotidien de l'une des figures scientifiques les plus inspirantes du Québec?
Jeremy Tabor est un artiste qui œuvre loin du monde de l'aérospatiale, mais tout près de celui de la création.
Jeremy Tabor est principalement connu comme un artiste en modélisation et en animation 3D dans l'industrie du divertissement.
Il se spécialise souvent dans la création de personnages (Character Artist) et les blendshapes (techniques d'animation 3D) pour des projets de jeux vidéo ou d'autres médias numériques.
Selon son profil sur LinkedIn, il travaille notamment pour Rockstar Games, la maison de production de jeux vidéos qui nous a notamment servi les réputés Grand Theft Auto et Red Dead Redemption.
Bien qu'il évolue dans l'univers du divertissement, il partage désormais un projet créatif majeur avec sa conjointe.
Oui, il est coauteur et illustrateur du tout premier livre jeunesse de Farah Alibay, intitulé Najma dans les étoiles (Éditions Petit Homme, 2024).
Cet ouvrage, qui vise à inspirer les jeunes à s'intéresser aux sciences, est enrichi de ses illustrations, combinant ainsi les expertises du couple : la science pour Farah, l'art visuel pour Jeremy.
Jeremy Tabor est aussi fan de voyage, lui qui partage cette passion avec sa douce Farah Alibay. Ils ont d’ailleurs visité l’Écosse cet été, partageant des images magnifiques de leur périple.
Et si on fouille sur la page Instagram de Farah Alibay, on comprend qu'ils ADORENT s'évader autour du monde, eux qui ont une longue listes de destinations visitées ensemble depuis les débuts de leur relation.
Le couple vit à Los Angeles, où Farah Alibay travaille pour la NASA.
L'émission En direct de l'univers sera donc l'occasion de découvrir si cet artiste discret se laissera entraîner sur scène pour rendre hommage à l'univers de la femme la plus spéciale de sa vie.
