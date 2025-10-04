On connaît enfin la date de diffusion du 400e épisode d’En direct de l’univers

Pour marquer le coup, l’émission tiendra sa promesse la plus demandée depuis des années: offrir à des gens du public un moment unique en studio, en recréant un bout de leur univers musical! Autrement dit, ce ne sont pas seulement des vedettes qui vivront la magie, mais bel et bien des spectateurs passionnés qui se retrouveront au centre de la scène!

Un premier appel à tous avait été lancé au printemps, mais bonne nouvelle: il est encore temps de proposer la candidature d’un proche. Pour participer, il suffit de remplir le formulaire en ligne avant le 11 octobre!

Quelques règles à suivre:

La personne choisie doit être une admiratrice ou un admirateur de l’émission.

Elle ne doit pas être au courant de la démarche afin de préserver la surprise.

Les candidatures déposées au printemps demeurent valides.

Tous les détails se trouvent ici!