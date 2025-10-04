On connaît enfin la date de diffusion du 400e épisode d’En direct de l’univers

Début du contenu principal.
C’est un grand moment pour En direct de l’univers!
Pour la toute première fois en 17 ans, l’émission phare animée par France Beaudoin sur ICI TÉLÉ célèbrera son public lors de son 400e épisode, diffusé en direct le samedi 18 octobre prochain, à 19 h!
Après avoir raflé les honneurs au dernier Gala des prix Gémeaux - soit Émission coup de cœur de l’année et Émission coup de cœur des 40 dernières années - l’équipe a décidé de retourner tout cet amour au public qui a contribué à ce succès!
Pour marquer le coup, l’émission tiendra sa promesse la plus demandée depuis des années: offrir à des gens du public un moment unique en studio, en recréant un bout de leur univers musical! Autrement dit, ce ne sont pas seulement des vedettes qui vivront la magie, mais bel et bien des spectateurs passionnés qui se retrouveront au centre de la scène!
Un premier appel à tous avait été lancé au printemps, mais bonne nouvelle: il est encore temps de proposer la candidature d’un proche. Pour participer, il suffit de remplir le formulaire en ligne avant le 11 octobre!
Quelques règles à suivre:
Tous les détails se trouvent ici!
Si le public sera la grande vedette du 18 octobre, d’autres surprises s’en viennent! La très attendue Colette Provencher foulera finalement le plateau le 1er novembre prochain, une présence qui fait déjà jaser les fidèles.
En attendant, ce samedi, c’est la comédienne Karine Gonthier-Hyndman qui ouvrira son univers musical dès 19 h sur ICI TÉLÉ.
