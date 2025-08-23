Evelyne Brochu rêve d’un mariage intime en Italie

Début du contenu principal.
Alors qu’elle enchaîne les projets au cinéma et à la télévision, Evelyne Brochu prend aussi le temps de savourer les petits et grands bonheurs de la vie!
L’été, elle l’a passé au bord du lac Memphrémagog, entourée de ses enfants et de sa famille, créant des souvenirs qui resteront gravés pour toujours.
Et si ses journées sont bien remplies entre tournages et rôle de maman, l’actrice regarde aussi vers l’avenir, avec un doux rêve en tête: un mariage intime, simple et rempli d’amour, auprès de son fiancé et de leurs trois enfants!
Cette année encore, Evelyne et les siens ont profité d’un chalet en Estrie pour décrocher un peu du quotidien. Canot sur le lac, jeux inventés avec ses jumeaux Camille et Matthias – dont la chasse aux loups-garous imaginaires! – et moments précieux partagés avec sa grand-mère centenaire ont marqué ces vacances. Voir ses enfants courir sur le même terrain et grimper sur les mêmes rochers qu’elle autrefois l’a profondément émue!
Avec la fin de l’été arrive aussi une étape importante: l’entrée à l’école de ses jumeaux, qui auront cinq ans en novembre. Un moment teinté de nostalgie, mais aussi d’excitation pour ce qui les attend. Son fils aîné, Laurier, soufflera quant à lui ses sept bougies en octobre. Autant de changements qui font grandir la famille et qui ajoutent encore plus de sens aux moments passés ensemble.
Sur le plan amoureux, Evelyne est comblée depuis neuf ans par son fiancé, Nicolas Schirmer, un urgentologue. En 2020, c’est elle qui a pris les devants pour lui faire la grande demande, tout juste avant la pandémie! Si, à l’époque, elle se voyait organiser une grande fête pour leur mariage, ses envies ont évolué avec les années.
«Aujourd’hui, je me vois plus faire ça de manière intime. Plus le temps avance, plus je nous vois nous marier dans une petite église en Italie, devant nos trois enfants. Il est important pour nous que ces derniers s’en souviennent et qu’ils prennent part à la célébration. Pour l’instant, on ne se met pas de pression. Après neuf ans de relation, je suis fière de nous. Je me trouve chanceuse d’avoir rencontré cet homme auquel je reste soudée et que j’aime toujours plus chaque jour», confie-t-elle au Échos Vedettes.
Et alors que 2026 marquera leurs dix ans d’amour, Evelyne continue de rayonner, portée par ses projets, sa famille et cette belle histoire qu’elle construit avec simplicité!