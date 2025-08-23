Evelyne Brochu rêve d’un mariage intime en Italie

Alors qu’elle enchaîne les projets au cinéma et à la télévision, Evelyne Brochu prend aussi le temps de savourer les petits et grands bonheurs de la vie!

L’été, elle l’a passé au bord du lac Memphrémagog, entourée de ses enfants et de sa famille, créant des souvenirs qui resteront gravés pour toujours.

Et si ses journées sont bien remplies entre tournages et rôle de maman, l’actrice regarde aussi vers l’avenir, avec un doux rêve en tête: un mariage intime, simple et rempli d’amour, auprès de son fiancé et de leurs trois enfants!