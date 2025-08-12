Evelyne Brochu est-elle fiancée? Une bague qui fait jaser!

Le 30 juillet dernier, le Théâtre Outremont brillait de mille feux pour la grande première du film Amour Apocalypse, signé par la réalisatrice Anne Émond et porté par Patrick Hivon et l’actrice américaine Piper Perabo.

Une soirée glamour où plusieurs personnalités québécoises se sont donné rendez-vous… et où Evelyne Brochu a fait tourner bien des têtes!

La comédienne, qu’on pourra bientôt voir dans le nouveau film de Jonathan Beaulieu-Cyr, Phénix, était absolument magnifique!