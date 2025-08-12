Evelyne Brochu est-elle fiancée? Une bague qui fait jaser!

Début du contenu principal.
Le 30 juillet dernier, le Théâtre Outremont brillait de mille feux pour la grande première du film Amour Apocalypse, signé par la réalisatrice Anne Émond et porté par Patrick Hivon et l’actrice américaine Piper Perabo.
Une soirée glamour où plusieurs personnalités québécoises se sont donné rendez-vous… et où Evelyne Brochu a fait tourner bien des têtes!
La comédienne, qu’on pourra bientôt voir dans le nouveau film de Jonathan Beaulieu-Cyr, Phénix, était absolument magnifique!
Mais au-delà de son look chic et raffiné, un petit détail a volé la vedette: une jolie bague à l’annulaire de sa main gauche! Et vous savez ce que ça signifie habituellement…
Alors, est-ce qu’Evelyne est fiancée? Ça en a tout l’air… L’observation n’est pas passée inaperçue et a rapidement enflammé les discussions!
Vous pouvez d'ailleurs jeter un coup d'oeil au bijou ci-dessous!
Rappelons qu'Evelyne partage sa vie depuis 2017 avec Nicolas Schirmer, médecin urgentiste, avec qui elle a trois enfants. Malgré leur notoriété, les deux forment un couple très discret, préférant garder leur vie privée à l’écart des projecteurs. Jusqu’ici, ils n’ont jamais confirmé de fiançailles ni évoqué de projet de mariage!
Toutefois, dans ses entrevues, lorsqu’Evelyne parle de son amoureux, elle y réfère toujours comme «son mari», et ce, depuis plusieurs années déjà! De quoi ajouter un brin de mystère et alimenter encore plus les rumeurs!