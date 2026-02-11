James Van Der Beek de Dawson’s Creek est décédé

On vient d'apprendre une triste nouvelle: l'acteur américain James Van Der Beek, qui était bien connu pour son rôle dans la série Dawson’s Creek, est décédé à l'âge de 48 ans.

Il était atteint d'un cancer colorectal de stade 3. La cause officielle du décès n'a cependant pas été révélée.

L'idole de jeunesse de toute une génération laisse dans le deuil sa femme, Kimberly Brook, et leurs six enfants, Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn et Jeremiah.

L'annonce de son décès a été publiée sur son compte Instagram par Kimberly.