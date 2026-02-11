James Van Der Beek de Dawson’s Creek est décédé

Début du contenu principal.
On vient d'apprendre une triste nouvelle: l'acteur américain James Van Der Beek, qui était bien connu pour son rôle dans la série Dawson’s Creek, est décédé à l'âge de 48 ans.
Il était atteint d'un cancer colorectal de stade 3. La cause officielle du décès n'a cependant pas été révélée.
L'idole de jeunesse de toute une génération laisse dans le deuil sa femme, Kimberly Brook, et leurs six enfants, Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn et Jeremiah.
L'annonce de son décès a été publiée sur son compte Instagram par Kimberly.
«Notre cher James David Van Der Beek s’est éteint paisiblement ce matin. Il a affronté ses derniers jours avec courage, foi et sérénité. Nous aurons beaucoup à partager concernant ses souhaits, son amour de l’humanité et sa conception du caractère sacré du temps. Ces moments viendront. Pour l’heure, nous vous demandons de respecter notre intimité et de faire notre deuil de notre époux, père, fils, frère et ami bien-aimé», a écrit son épouse sur Instagram.
James Van Der Beek a vu le jour à Cheshire dans l'état du Connecticut aux États-Unis. Il était le fils de Jim Van Der Beek, ancien joueur de baseball des Dodgers de Los Angeles. Sa mère Melinda, était danseuse professionnelle sur Broadway.
Le bel acteur est devenu célèbre dès le début de sa carrière en jouant Dawson dans la série culte Dawson’s Creek. Il avait alors 20 ans. L’acteur aura incarné ce personnage pendant 6 saisons.
Après avoir joué dans quelques films de série B dans les années 2000, nous avons entre autres revu James Van Der Beek dans les séries Don't Trust the B---- in Apartment 23 et CSI: Cyber, en plus de le voir danser à Dancing with the Stars.
Au cours de la dernière année, il avait commencé à vendre des items de collection de la série Dawson’s Creek afin de pouvoir l’aider à payer ses traitements contre le cancer.
Toutes nos pensées vont aux proches de la star en cette période de deuil.