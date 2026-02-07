Frédéric Millaire Zouvi est en deuil

Il a accompagné son annonce d’un message hommage soulignant la bienveillance, l’humanité et l’amour qui caractérisaient son parrain.

«Merci Yvon.



Jusqu’au bout, t’auras choisi l’amour. La douceur, l’émerveillement, l’ouverture. L’humour partout. La famille, l’Art, la scène, mais aussi le bois. Les avions, les bateaux. Les beaux mots. Tu choisissais de sourire aussi. Ça c’était contagieux. Encore aujourd’hui, quand je pense à toi, j’ai un sourire en coin, plein d’admiration. J’aurais pris plus de temps avec toi. J’ai encore plein de questions. On s’en reparle ok?

Je fais un câlin à tous ceux qui t’ont aimé et qui vont continuer à t’avoir dans leur cœur.



Bon voyage parrain.

🤍», confie-t-elle.

Yvon Bilodeau était également le frère du comédien Vincent Bilodeau. Figure bien connue du public québécois, il a marqué les téléspectateurs notamment grâce à son rôle d’Éloi dans la série Jamais deux sans toi, aux côtés de Serge Thériault.