Frédéric Millaire Zouvi est en deuil

Début du contenu principal.
Frédéric Millaire Zouvi traverse une période difficile...
L’acteur a annoncé ce vendredi 6 février être en deuil à la suite du décès de son parrain, le comédien Yvon Bilodeau.
C’est par le biais de son compte Instagram, en début d’après-midi, que Frédéric Millaire Zouvi a partagé la triste nouvelle.
Il a accompagné son annonce d’un message hommage soulignant la bienveillance, l’humanité et l’amour qui caractérisaient son parrain.
«Merci Yvon.
Jusqu’au bout, t’auras choisi l’amour. La douceur, l’émerveillement, l’ouverture. L’humour partout. La famille, l’Art, la scène, mais aussi le bois. Les avions, les bateaux. Les beaux mots. Tu choisissais de sourire aussi. Ça c’était contagieux. Encore aujourd’hui, quand je pense à toi, j’ai un sourire en coin, plein d’admiration. J’aurais pris plus de temps avec toi. J’ai encore plein de questions. On s’en reparle ok?
Je fais un câlin à tous ceux qui t’ont aimé et qui vont continuer à t’avoir dans leur cœur.
Bon voyage parrain.
🤍», confie-t-elle.
Yvon Bilodeau était également le frère du comédien Vincent Bilodeau. Figure bien connue du public québécois, il a marqué les téléspectateurs notamment grâce à son rôle d’Éloi dans la série Jamais deux sans toi, aux côtés de Serge Thériault.
Interprète de Thomas Dallaire dans la série Les Armes, Frédéric Millaire Zouvi a reçu de nombreux messages de soutien et de condoléances à la suite de sa publication.
Nous offrons nos sincères condoléances à Frédéric Millaire Zouvi, à Vincent Bilodeau ainsi qu’à leurs proches.
Vous aimerez aussi: