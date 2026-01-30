Maman, j'ai raté l'avion: l'actrice Catherine O'Hara est décédée

Début du contenu principal.
Catherine O'Hara, vedette de Beetlejuice, Home Alone et Schitt's Creek, est décédée.
La célèbre actrice avait 71 ans.
La triste nouvelle a été confirmée par TMZ. Catherine O'Hara s'est éteinte en ce vendredi 30 janvier 2026. Pour l'instant, la cause du décès reste inconnue.
Au cours de sa carrière, la Torontoise aura laissé sa marque à Hollywood.
Parmi les rôles mémorables de Catherine O'Hara, on compte celui de Kate McCallister, la mère de Kevin (Macaulay Culkin) dans Maman, j'ai raté l'avion!
Elle jouait également Delia dans Beetlejuice, film culte de Tim Burton. Et c'est elle qui a prêté sa voix à Sally dans L'étrange Noël de Monsieur Jack.
Ces dernières années, il était impossible de parler de la comédie Schitt's Creek sans penser à Catherine O'Hara.
Son personnage de Moira Rose, avec ses costumes extravagants, ses multiples perruques, son accent unique et sa répartie à tout casser, aura marqué l'histoire de la télévision.
En 2024, Catherine O'Hara a repris son personnage de Delia dans Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton.
Nous l'avons également vue (et adorée!) dans la série The Studio aux côtés de Seth Rogen.
Au cours de sa belle et riche carrière, l'étoile canadienne a reçu deux Primetime Emmy Awards, un Golden Globe Award et deux Screen Actors Guild Awards.