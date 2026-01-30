Maman, j'ai raté l'avion: l'actrice Catherine O'Hara est décédée

Catherine O'Hara: une carrière riche et colorée

Au cours de sa carrière, la Torontoise aura laissé sa marque à Hollywood.

Parmi les rôles mémorables de Catherine O'Hara, on compte celui de Kate McCallister, la mère de Kevin (Macaulay Culkin) dans Maman, j'ai raté l'avion!

Elle jouait également Delia dans Beetlejuice, film culte de Tim Burton. Et c'est elle qui a prêté sa voix à Sally dans L'étrange Noël de Monsieur Jack.