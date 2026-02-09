Voici ce que vous n'avez pas vu du spectacle de mi-temps de Bad Bunny

Début du contenu principal.
Bad Bunny a marqué l’histoire avec un spectacle de la mi-temps entièrement immersif.
Le chanteur est devenu le premier artiste portoricain à assurer la prestation du populaire événement sportif, offrant au public plusieurs surprises, dont les apparitions remarquées de Lady Gaga et de Ricky Martin.
Depuis, les médias sociaux débordent d’images et de vidéos dévoilant les coulisses de ce moment grandiose.
L’énergie à la sortie du terrain pour Bad Bunny et son équipe était tout simplement électrisante. Dans une vidéo partagée sur les médias sociaux de Kevin Frazier, on peut sentir la fierté du groupe, qui célèbre avec enthousiasme ce moment marquant après leur prestation.
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait:
Dans un autre extrait diffusé sur les médias sociaux, on peut voir le populaire chanteur se déhancher en coulisses pendant la performance de Lady Gaga. Visiblement ravi du numéro de la chanteuse, il a partagé quelques pas de danse avec elle, un moment qui a rapidement charmé les fans.
Dans une vidéo publiée par HELLO! Canada, on peut voir Bad Bunny et Ricky Martin très émus par le moment qu’ils viennent de vivre.
Ricky Martin, visiblement submergé par l’émotion, a rejoint son compatriote portoricain en coulisse du spectacle de la mi-temps du Super Bowl.
Un autre élément impressionnant du spectacle de la mi-temps demeure la rapidité avec laquelle la scène et les décors sont installés.
En seulement quelques minutes, des centaines de personnes s’activent sur le terrain afin de tout mettre en place pour offrir un numéro d’environ 20 minutes avant la reprise du match.
Voici un timelapse du montage de la scène:
L’un des danseurs, Alexis Vázquez, a partagé une vidéo montrant Bad Bunny profondément reconnaissant envers son équipe pour avoir contribué à rendre ce moment mémorable. On peut y voir le chanteur applaudir les membres de la troupe et leur envoyer des cœurs en signe de remerciement pour leur travail.
Le spectacle de la mi-temps de Bad Bunny a marqué les fans, plusieurs le classant déjà parmi les performances les plus mémorables des dernières années, avec des réactions enthousiastes qui continuent d’envahir les réseaux sociaux.
