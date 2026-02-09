Voici ce que vous n'avez pas vu du spectacle de mi-temps de Bad Bunny

Bad Bunny a marqué l’histoire avec un spectacle de la mi-temps entièrement immersif.

Le chanteur est devenu le premier artiste portoricain à assurer la prestation du populaire événement sportif, offrant au public plusieurs surprises, dont les apparitions remarquées de Lady Gaga et de Ricky Martin.

Depuis, les médias sociaux débordent d’images et de vidéos dévoilant les coulisses de ce moment grandiose.