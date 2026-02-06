5 choses à savoir sur Bad Bunny avant le Super Bowl

Début du contenu principal.
À quelques jours du Super Bowl, l'effervescence ne se limite pas au terrain : cette année, c’est Bad Bunny qui électrisera la mi-temps, devenant le premier artiste latino en solo à prendre les commandes de l’un des spectacles les plus suivis au monde. Le chanteur a d'ailleurs récemment triomphé aux Grammy Awards 2026. « Ce sera une énorme fête », a-t-il confié en conférence de presse, soulignant son intention de célébrer ses racines tout en faisant danser la planète entière.
Après les performances épiques de Kendrick Lamar en 2025 et de Usher en 2024, c'est au tour du roi du reggaeton de monter sur la plus grande scène du monde.
Pour tout savoir sur les différentes façons d'écouter le Super bowl, c'est par ici.
Le vrai nom de Bad Bunny est Benito Antonio Martinez Ocasio et il est né à Puerto Rico le 10 mars 1994.
En effet, ce sera la deuxième performance de Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl. En 2020, il a participé au spectacle de Jennifer Lopez et Shakira en tant qu'invité spécial avec J Balvin.
Selon les rumeurs, le nom Bad Bunny provient d'une photo prise de lui quand il était petit où il était déguisé en lapin, avec un air fâché. On adorerait voir la dite photo!
Depuis plusieurs années, Bad Bunny se bat contre l'homophobie et la transphobie. Il n'a pas peur de laisser savoir ses opinions sur ces causes, en plus d'être un allié des femmes et LGBTQ+.
Dans les dernières années, Bad Bunny a joué dans quelques films dont Bullet Train, Fast and Furious 9 et plus récemment Happy Gilmore 2, où il joue le caddy d'Adam Sandler.