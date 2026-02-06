5 choses à savoir sur Bad Bunny avant le Super Bowl

À quelques jours du Super Bowl, l'effervescence ne se limite pas au terrain : cette année, c’est Bad Bunny qui électrisera la mi-temps, devenant le premier artiste latino en solo à prendre les commandes de l’un des spectacles les plus suivis au monde. Le chanteur a d'ailleurs récemment triomphé aux Grammy Awards 2026. « Ce sera une énorme fête », a-t-il confié en conférence de presse, soulignant son intention de célébrer ses racines tout en faisant danser la planète entière.

Après les performances épiques de Kendrick Lamar en 2025 et de Usher en 2024, c'est au tour du roi du reggaeton de monter sur la plus grande scène du monde.

