Voici tout ce qu’il faut savoir sur Bad Bunny, la star de la mi-temps du Super Bowl 2026

Voici la nouvelle que les amateurs de musique attendent chaque année avec impatience, le nom du prochain artiste qui nous fera danser lors de la grande messe du football, en février prochain.
Eh bien c’est maintenant officiel: l’artiste portoricain Bad Bunny sera la tête d'affiche du très attendu spectacle de la mi-temps du Super Bowl LX en 2026!
Après les performances épiques de Kendrick Lamar en 2025 et de Usher en 2024, c'est au tour du roi du reggaeton de monter sur la plus grande scène du monde.
C’est un choix audacieux qui confirme son statut d'icône mondiale, malgré qu’on soit plusieurs à très peu le connaître. Vous voulez en savoir plus? Vous êtes au bon endroit.
Si le monde entier le connaît sous son nom de scène accrocheur, l'artiste se nomme en réalité Benito Antonio Martínez Ocasio.
Le nom «Bad Bunny» vient d'une vieille photo d'enfance où il portait un costume de lapin avec une expression fâchée.
Bad Bunny domine le classement mondial de Spotify depuis quelques années déjà, se hissant dans le top 3 des articles les plus écoutés.
En 2024, il dépassait le 12 milliards d’écoutes sur la plateforme d’écoute en continu, pour vous donner une idée.
Il est l'un des rares artistes à atteindre ce niveau de succès mondial en chantant principalement en espagnol.
L'artiste ne se contente pas de la musique; il a fait des incursions remarquées au cinéma et même dans le monde de la lutte professionnelle.
On l'a vu jouer aux côtés de Brad Pitt dans le film Bullet Train ou même dans Happy Gilmore 2, plus récemment.
Il est aussi devenu une figure récurrente de la WWE (lutte professionnelle), où il a même remporté des matchs.
Bad Bunny est une véritable icone de mode qui n'hésite jamais à briser les codes du genre.
On l'a vu sur des tapis rouges en jupe, ou avec des accessoires extravagants.
Cette liberté vestimentaire fait de lui un modèle pour ses millions de jeunes fans et un précurseur qui défie les normes de masculinité, notamment dans la musique latino.
Son succès repose sur sa capacité à mélanger différents genres (reggaeton, trap, mambo, rock) dans ses albums.
Mais surtout, ses chansons ne sont pas que des hymnes à la fête: il est connu pour intégrer des messages sociaux et politiques forts concernant l'inégalité, la corruption et le statut de Porto Rico.
La star est reconnue pour sa loyauté envers son identité et sa langue. Il a toujours refusé d'enregistrer des chansons en anglais pour s'adapter au marché américain, prouvant ainsi que l'authenticité paie. Son album Un Verano Sin Ti a été le premier album entièrement en espagnol à être nommé pour l'album de l'année aux Grammys.
Déjà pour sa musique on était convaincus que ce serait un spectacle magique. Mais en sachant tout ceci, avouez qu’on est d’autant plus emballés pour le 8 février 2026.