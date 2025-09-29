Voici tout ce qu’il faut savoir sur Bad Bunny, la star de la mi-temps du Super Bowl 2026

Voici la nouvelle que les amateurs de musique attendent chaque année avec impatience, le nom du prochain artiste qui nous fera danser lors de la grande messe du football, en février prochain.

Eh bien c’est maintenant officiel: l’artiste portoricain Bad Bunny sera la tête d'affiche du très attendu spectacle de la mi-temps du Super Bowl LX en 2026!